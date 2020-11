Perché The Weeknd è stato escluso dalle nomination dei Grammy Awards 2020? La notizia ci ha lasciati senza parole, considerato l’incredibile successo del suo ultimo disco After Hours e del singolo di lancio Blinding Lights. L’Academy dei Grammy sembra infatti essersi impuntata per lasciare l’artista fuori dai giochi, una presa di posizione che non è certo passata inosservata.

A poche ore dall’annuncio delle nomination, sono stati in molti a inondare Twitter con messaggi di indignazione verso gli organizzatori e di supporto a The Weeknd. L’artista un trattamento del genere proprio non se lo meritava.

Ma perché The Weeknd è stato snobbato ai Grammy 2021? Ecco la verità

Nel corso della nottata, l’artista ha risposto alla mancata candidatura con un tweet al vetriolo che non è certo passato inosservato. Nel messaggio l’artista ha accusato l’Academy di essere corrotta e non abbastanza trasparente nei suoi confronti e in quelli dei fan.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency… — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

Nel frattempo TMZ ha provato a fare chiarezza sulla situazione, contattando direttamente il team di The Weeknd. Pare infatti che il motivo dietro questa scelta così controversa sia legato alla decisione da parte di The Weeknd di esibirsi all’Halftime Show del Super Bowl 2021. Gli organizzatori avrebbero infatti imposto all’artista un aut aut: “O ti esibisci ai Grammy o al Super Bowl. Decidi tu!”

Il presidente dei Grammy ha però tenuto a smentire le voci e tramite un comunicato ufficiale ha dichiarato: