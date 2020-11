Non solo Halsey e The Weeknd. Nella lista di artisti rimasti fuori dalle nomination agli ultimi Grammy Awards 2021 troviamo anche Niall Horan degli One Direction. L’artista irlandese non si è infatti beccato nemmeno una candidatura per il suo secondo, bellisismo album Heartbreak Weather.





Come avrà reagisto Niall Horan alla mancata candidatura ai Grammy Awards 2021? Scopriamolo insieme!

Niall Horan: ecco la sua reazione alle nomination ai Grammy Awards 2021

Il buon Niall l’ha buttata sul ridere, con una buona dose di autoironia. In serata, jl cantante ha risposto con un tweet che trovate qui sotto. “Sono stato snobbato! Sto scherzando!”

SNUBBED 🤣😀😜 jokinggggg — Niall Horan (@NiallOfficial) November 25, 2020

In un altro tweet, Niall ha tenuto a spiegare la sua posizione riguardo ai premi e alla sua mancata nomination.

I wasn’t .. I’ll make the music and it’s ok if they decide it’s not Grammy worthy this year. I’ll try my best and hopefully it happens next time or another year. . — Niall Horan (@NiallOfficial) November 25, 2020

Non mi hanno snovvato. Io ho fatto musica e mi va bene se decidono che non è adatta ai Grammy. Farò del mio meglio, speriamo magari che accada la prossima volta o un altro anno.

Nessun rancore, insommaa, al contrario del collega The Weeknd che ha già tirato su un enorme polverone.

Nel frattempo, il collega Harry Styles si è portato a casa le sue prime nomination ai Grammy. Grazie a Fine Line, Harry è infatti il primo membro dei 1d a ricevere una candidatura ai più importanti premi musicali.

Harry è riuscito ad ottenere un totale di tre nomination, fra cui quella per Miglior Video grazie alla clip che accompagna Adore You. Fine Line, inoltre, si è accaparrato la nomination per Best Pop Vocal Album. In bocca al lupo!