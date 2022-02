Oscar 2022: ecco chi saranno le conduttrici dello show

Dopo aver svelato le nomination, l’Academy ha reso noto anche chi sarà a condurre gli Oscar 2022. Si tratta di tre donne molto note oltreoceano, forse un po’ meno da noi in Italia: Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes.

Sicuramente ricorderete Amy Schumer, comica e attrice, nota anche da noi per i suoi sketch e i suoi ruoli al cinema. Regina Hall, che ogni Millennial ricorderà nel ruolo di Brenda nella saga di Scary Movie, l’abbiamo vista invece di recente in Nine Perfect Strangers. Per quanto riguarda invece Wanda Skykes potreste ricordarla per Will & Grace, Black-ish, ma anche tante commedie come ad esempio Quel mostro di suocera in cui aveva recitato al fianco di JLo e Jane Fonda.

Queste le parole del produttore degli Oscar 2022, Will Packer:

Il tema di quest’anno riguarda l’amore per il cinema. Per questo motivo abbiamo ingaggiato tre delle più dinamiche e divertenti comiche, ognuna caratterizzata da un suo stile. So che il divertimento che proveranno Regina, Amy e Wanda in quel momento potrà essere trasmesso anche al pubblico. Ci sono tante sorprese in serbo per voi! Aspettatevi l’inaspettato!

Queste invece le parole delle tre attrici che vedremo come co-conduttrici agli Oscar 2022:

Vogliamo che la gente si prepari a trascorrere del tempo di qualità. Perché ci è mancato.

L’edizione degli Oscar 2022 arriva infatti dopo uno show, quello dello scorso anno, funestato dalla presenza della pandemia che aveva costretto l’Academy prima a rinviare poi a ripensare tutta la cerimonia che non era stato possibile organizzare in presenza.

Quest’anno l’idea di celebrare l’amore per il cinema è anche sinonimo di rinascita, non soltanto per gli Oscar ma per tutta l’industria che ha vissuto una fase molto complessa in questo periodo.

Vi ricordiamo che gli Oscar 2022 andranno in onda nella notte tra il 27 e il 28 marzo, in diretta da Los Angeles.