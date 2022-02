Amici 21: LDA canta il suo nuovo inedito in studio

LDA sembra aver trovato una pietra d’inciampo che sta mettendo a rischio il suo percorso ad Amici 21.

Il cantante campano nelle ultime settimane sta riscontrando molte difficoltà nell’esibirsi in studio.

Luca avverte infatti molta ansia e il peso di quel cognome che grava sulle sue performance.

L’artista avverte che ogni suo minimo errore venga avvertito in mondo amplificato da parte pubblico.

Quella terribile paura di sbagliare lo sta bloccando davvero tanto e questo si riflette sulle classifiche.

A peggiorare la situazione c’è il vedersi sorpassare dagli altri allievi che mostrano più sicurezza di lui.

In particolar modo da quei quattro ragazzi che hanno già conquistato l’ambita maglia del serale.

LDA si sfoga oggi con Rudy Zerbi spiegando quanto pesi leggere sui social la parola “raccomandato”.

Il professore lo porta, allora, in studio per fargli affrontare le sue paure. Lì il ragazzo canta il suo nuovo inedito.

Luca D’Alessio non è riuscito a mangiarsi il palco come dovrebbe, ma questo tentativo è comunque un inizio.

Testo del nuovo inedito di LDA

Ma se proprio devi andare

dammi almeno una risposta

che soddisfi la domanda

e che chiuda la mia bocca

io vorrei dimenticare

tutte le nostre promesse

che ora non puoi mantenere

se di noi non resta niente

Lo sappiamo già che

questo non tornerà

sulla sabbia poi

una scritta che si cancellerà

Lo sai volevo solo te

ma quando parlo già lo sai

che il cuore l’hai spezzato ormai

tutto ciò che voglio non vuoi

ti sogno vicino sai

ma so che invece non ci sei

perché non mi cerchi mai

no mai

Lo sai volevo solo te

ma quando parlo già lo sai

che il cuore l’hai spezzato ormai

Cosa ne pensate della crisi di LDA?