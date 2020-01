Oscar 2020: anche quest’anno non ci sarà un conduttore

La strategia vincente non si cambia… almeno in questo caso. Esattamente come un anno fa gli Oscar 2020 non avranno un conduttore, facendo diventare la condizione inaspettata del 2019 una vera e propria regola quest’anno. Una decisione che l’Academy ha voluto prendere a partire proprio dal grande successo dell’edizione precedente; un risultato che non poteva essere ignorato, visto ormai l’insuccesso in cui da anni versava la premiazione degli Oscar.

Su Deadline il presidente della ABC, l’emittente ufficiale degli Oscar 2020, ha dichiarato quanto segue:

Insieme all’Academy abbiamo deciso che non ci sarà una condizione tradizionale e sarà ripetuto lo schema che ha funzionato un anno fa. [La serata] avrà un bell’intrattenimento, numeri musicali, momenti comici e importanti star.

Insomma pare proprio che l’idea del non affidare la serata più importante della award season cinematografica a un solo nome sia ormai una scelta sicura da parte dell’Academy. Una vera e propria boccata d’ossigeno per gli Oscar che ormai da troppo tempo soffrivano di una schematizzazione che non aveva giovato alla premiazione più longeva del cinema nordamericano.

Appuntamento imperdibile per lo showobiz e per gli appassionati di cinema, gli Oscar 2020 si terranno il 10 febbraio. Per quanto riguarda invece le candidature dovremo invece aspettare lunedì 13 gennaio, giorno in cui saranno rivelate tutte le nomination.

Tra le novità di quest’anno la categoria “Miglior film straniero” che diventa invece “Miglior film internazionale”. Molti i film che potrebbero fare incetta di Oscar in questa edizione a partire da C’era una volta… a Hollywood a Jojo Rabbit, ma anche Joker, The Irishman, 1917, Storia di un matrimonio e Parasite.

Restate con per tutti gli altri aggiornamenti riguardanti la cerimonia degli Oscar 2020!