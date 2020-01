Riverdale tornerà in onda dopo la pausa natalizia il prossimo 22 gennaio. Il decimo episodio di questa quarta stagione si intitola Varsity Blues e sarà il primo episodio in onda nel 2020. Il titolo proviene da un film sul football del 1999 con protagonista James Van Der Beek (Dawson di Dawson’s Creek). Ecco promo, sinossi e qualche foto per ingannare l’attesa.

La sinossi ci informa che nell’episodio 4×10 di Riverdale la squadra di footbal della scuola cercherà di vincere contro quella la Stonewall Prep. Intanto Betty (Lili Reinhart) cercherà di scrivere un articolo sulla rivalità tra le due scuole. Archie (Kj Apa) vivrà un momento di crisi quando la madre (guest star Molly Ringwald) gli racconterà del passato travagliato dello zio Frank.

Intanto Veronica dovrà affrontare e risolvere qualche problema. Cheryl avrò un faccia a faccia con Ms Appleyard la nuova coach delle cheerleader. Infine, Jughead (Cole Sprouse) dovrà per forza scegliere da che parte stare quando i vantaggi di frequentare la Stonewall Prep iniziano a interferire troppo con la sua vita personale.

Ecco promo e foto di Varsity Blues (episodio 4×10 di Riverdale):