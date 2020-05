Demi Lovato attacca Nick Jonas in una sua canzone?

Sembra che i riferimenti ai Jonas Brothers non si limitino al video di I Love Me per Demi Lovato. La cantante che negli ultimi mesi sta lavorando durante al suo album non ha ancora rilasciato molti brani ma pare che alcuni fan siano riusciti a leakkare alcune tracce e parte della tracklist scovando degli indizi interessanti.

Pare infatti che tra le canzoni ce ne sia una dal titolo Ain’t No Friends che pare avere indizi che facciano pensare proprio alla sua relazione con Nick Jonas.

Ecco le presunte parole della canzone di Demi Lovato

Nel leak del testo della canzone si legge:

Andava tutto bene quando lavoravamo per il grande topo (Mickey Mouse ndr), eravamo amici, famiglia e tutto ciò che sta nel mezzo. Non avrei mai pensato potessi diventare il nemico. Tu non sei mio amico, il tuo amore era una bugia mi hai lasciato lì a morire, è stato un giorno triste quando ho realizzato che la lealtà era solo a senso unico.

Insomma, il testo sembra proprio riferito a Nick visto che i due si sono conosciuti per la prima volta proprio mentre lavorano entrambi per la Disney in Camp Rock. Il loro rapporto di amicizia si è chiuso ormai da tempo e pare che in parte qualcosa avesse a che fare con lo stile di vita di Demi Lovato e la sua successiva overdose. C’è chi imputa la loro dipartita alla relazione di Nick con Priyanka che la cantante non avrebbe mai accettato, visto che si vocifera anche tra i due ci fosse molto più di una semplice amicizia.

In un’altra canzone dal titolo Safe House (che è anche il nome della casa discografica che i due avevano fondato) Demi asserisce facendo dei chiari riferimenti a Nick utilizzando le parole Avalanche (come la loro canzone composta nel 2014) e Future Now, come il nome del loro tour di anni fa.