Justin Bieber: prima esibizione live di Holy e Lonely (video!)

Justin Bieber è tornato, dopo tanto tempo, ad esibirsi dal vivo! Qualche ora fa l’artista canadese è stato ospite del Saturday Night Live per una performance che ci ha fatto davvero un sacco piacere!

Justin Bieber presenta i due nuovi singoli al Saturday Night Live

Justin, in forma vocale più che mai, ha avuto questa importante occasione per interpretare, per la prima volta in assoluto, i suoi due nuovi pezzi inediti. Entrambi i pezzi sono in collaborazione con due dei più importanti rappresentanti della musica urban statunitense.

Il primo singolo è Holy. Stiamo parlando, come già vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, del pezzo di lancio del nuovo, attesissimo album di Justin Bieber. Almeno per il momento non ci è dato sapere come si chiamerà il sesto disco di Justin Bieber, né quando uscirà. In base alle ultime voci di corridoio, in ogni caso, il disco dovrebbe vedere la luce già entro la fine del 2020.

Holy è per Justin Bieber una canzone molto importante. Il pezzo rappresenta infatti il suo primo esperimento di natura “cristiana”. Justin come saprete è molto credente e ha vissuto negli ultimi anni un importante processo di conversione.

Qui sotto trovate il video dell’esibizione di Holy al Saturday Night Live.

Justin Bieber ft. @Chance The Rapper : Holy (Live) - SNL

Passiamo ora al più recente singolo di Justin, che è in realtà una collaborazione con Benny Blanco. Insieme al producer, Justin ha dato vita ad una canzone dal significato molto profondo e toccante. Nel brano infatti Justin Bieber racconta a cuore aperto del periodo più difficile della sua carriera. Nonostante fosse sempre al centro delle luci della ribalta, infatti, l’artista si è sentito per tanti anni molto solo.

Qui sotto trovate il video dell’esibizione di Justin Bieber al Saturday Night Live con Lonely.