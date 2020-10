Riverdale, Batwoman e altre serie interrompono le riprese. Ecco perchè

I contagi da Coronavirus sembrano non fermarsi e ovunque ormai le persone hanno imparato a convivere con misure che prevengono il contagio. Vi avevamo raccontato che il cast di Riverdale aveva ricominciato a girare e che Lili Reinhart avvertiva quasi un senso di prigionia per l’isolamento del set. Le riprese sono ferme così come quelle di altre serie tv americane. Ecco i motivi!

Stando a quanto riportato da Variety l’interruzione della riprese di Riverdale 5 avrebbe origine in ritardi nell’elaborazione dei test della provincia di British Columbia. La serie di Roberto Aguirre Sacasa non è però l’unica coinvolta in questa sospensione preventiva. Infatti, anche Batwoman, Charmed e Nancy Drew hanno fermato tutto.

Inoltre, anche Big Sky di ABC ha dovuto prendere una pausa. Mercoledì David Kelley ha dichiarato: Ci sono dei ritardi con i risultati dei test e per precauzione abbiamo sospeso le riprese. Ci aspettiamo di poter riprendere al più tardi venerdì. Variety non ha ottenuto dichiarazioni da parte di rappresentanti di Netflix o Disney.

In generale, visto che molto produzione televisive e cinematografiche hanno i loro set a Vancouver ci aspettiamo che questa situazione possa ciclicamente ripetersi. Ovviamente, i ritardi non ci permettono di avere idea di quando le varie serie potranno andare in onda. Vi terremo aggiornati.