Oroscopo bilancia: settimana dal 19 al 25 ottobre 2020

BILANCIA

Cara amica della bilancia, le difficoltà che hai affrontato nei giorni scorsi sono state indubbiamente tante, ma è arrivato finalmente il momento di potersi rilassare e questa settimana ti sarà d’aiuto in questo senso.

Amore: ogni lasciata è persa, cara amica della bilancia. Hai lo spirito giusto per poter continuare a lottare, ma ragiona sul fatto che non sempre chi ti sta vicino è disponibile ad aspettare che tu prenda la decisione giusta.

Amicizia: il dialogo è fondamentale, soprattutto in tempi di crisi come questi. Se c’è qualcosa che non va a genio, faresti meglio a parlarne direttamente con le dirette interessate invece di rimandare il dialogo ad una data da definirsi.

Frase della settimana:

Beat it up, nigga, catch a charge

Extra large and extra hard

Put this pussy right in your face

Swipe your nose like a credit card

Hop on top, I wanna ride

I do a kegel while it’s inside

Spit in my mouth, look in my eyes

This pussy is wet, come take a dive

Tie me up like I’m surprised

Let’s role play, I wear a disguise

I want you to park that big Mack truck

Right in this little garage

Make it cream, make me scream

Out in public, make a scene

I don’t cook, I don’t clean

But let me tell you how I got this ring

Frase di Cardi B, nata l’11 ottobre 1992!

COSA NE PENSERA’ DEL SUO OROSCOPO? E TU, COSA NE PENSI?