Oroscopo toro: settimana dal 19 al 25 ottobre 2020

TORO

Cara amica del toro, che ti sta succedendo? Senti l’esigenza di comunicare con qualcuno e raccontare i tuoi problemi, ma nessuno sembra disponibile ad ascoltarti e la cosa non manca di farti soffrire. Martedì una buona notizia rallegrerà la tua giornata e tutto si sembrerà molto più facile e chiaro.

Amore: in passato non ti sei comportata bene, e adesso sembra che tutto il male fatto agli altri stia tornando verso di te più forte di prima. Hai paura di quello che potrebbe accadere, amica del toro, ma non avere timore di comportarti secondo la tua coscienza e i tuoi desideri più profondi.

Amicizia: hai sicuramente molte cose da chiarire con le tue amiche, ma hai poco tempo per farlo. Senti una impellente esigenza di fuggire dalle situazioni e non sai bene come gestire il flusso di informazioni che ogni giorno ti bombardano la testa. Respira, rifletti, e vedrai che tutto ti sembrerà più chiaro.

Frase della settimana:

Pomeriggi giù in cortile

Con il sole fermo e le ringhiere

Mi ricordo ancora il freddo

Le tue guance rosse, il mio maglione

Giocavamo ad esser grandi

Ma mai grandi quanto i nostri sogni

Solo un’altra sigaretta e qui si aspetta un treno che non passa

Centomila vite fa inseparabili, ora dove sei, adesso cosa fai?

D’improvviso penso a te, d’improvviso penso

Che ti vorrei sentire anche per un istante

Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre

Ti vorrei guardare senza dire niente

Lasciare indietro quello che non toro serve

Anche se qui in fondo non è così male

E anche se non è il giorno di Natale

Ti vorrei sentire anche per un istante

Capire che anche per te è importante

Frase di Lorenzo Fragola nato il 26 aprile 1995!

