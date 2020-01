One Piece: ufficializzata la serie live action per Netflix

È ufficiale: Netflix ha commissionato una serie live action ispirata a One Piece, celebre manga disegnato da Eichiro Oda e in corso di pubblicazione su Weekly Shonen Jump dal 1997. In data 29 gennaio 2020 sono state rese note numerose informazioni sul remake hollywoodiano del fumetto giapponese. Al momento cosa sappiamo precisamente su questo nuovo progetto realizzato per festeggiare i 20 anni di pubblicazione del manga?

Ebbene, è d’uopo affermare in primis che il cast del serial è già stato scelto. Oda-san ha infatti confermato che gli attori che avranno l’onere di interpretare la ciurma dei Mugiwara sono stati selezionati già da tempo. È lecito dunque pensare che la serie potrebbe essere trasmessa sulla piattaforma Netflix già nel corso del 2020. L’autore del manga ha inoltre annunciato che “maggiori dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni”.

ONE PIECE: ARRIVA IL LIVE ACTION MADE IN HOLLYWOOD

Come leggiamo da Everyeye, le poche informazioni rese note finora hanno fatto comprendere che Eichiro Oda sarebbe coinvolto nella lavorazione del live action ispirato a One Piece. Solo voci di corridoio per ora, che hanno bisogno di ulteriori riscontri. Pare comunque che nella realizzazione del serie sia stato coinvolto anche Matt Owens, già celebre per il suo lavoro su Marvel’s Agent of S.H.I.E.L.D. La prima stagione del live action dovrebbe essere composta da 10 episodi.

Al momento è impossibile illustrare la trama e i personaggi che appariranno in questa season 1, ma ci si augura che la serie tv dia lustro all’opera originale di Oda e che non sia un flop come lo sfortunato Dragon Ball Evolution del 2009. One Piece narra le peripezie di Monkey D. Rufy un ragazzo che ha mangiato il frutto di Gom Gom che gli ha dato poteri legati alla gomma. Sogno di Rufy è diventare re dei pirati, peccato però che il precitato frutto gli abbia tolto la capacità di galleggiare in acqua, bel problema per uno che ha deciso di intraprendere la strada della pirateria!

