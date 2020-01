Selena Gomez gira il video del nuovo singolo Ring. FOTO!

Selena Gomez sta già pensando a un nuovo singolo dal suo album Rare? Gli indizi sarebbero tanti e anche la stessa cantante sembrerebbe aver confermato quello che è iniziato solo come un rumor.

Ring potrebbe essere il brano prescelto, dopo che la cantante è stata paparazzata sul set del suo prossimo video musicale. A dare manforte alle teorie dei fan ci ha pensato proprio l’ex stellina Disney che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto con una citazione del brano in questione: “Wrapped around my finger like a ring”.

Qui alcuni scatti di Selena Gomez dal set

Quali brani di Selena Gomez sono dedicati a Justin Bieber?

A cominciare da Rare, il brano che apre l’album e gli dà il nome. Nella canzone Selena chiede al suo ragazzo, che definisce “baby” perché non si accorge di quanto lei sia unica, speciale…RARA. Dice di aver fatto tantissimo per lui e di non aver mai ricevuto nulla in cambio.

Anche Cut You Off sembra avere un legame con il suo passato love interest. Lo evinciamo dalle parole di una delle autrici, Liza Owen, che ha commentato sui suoi social: “Abbiamo scritto questa canzone Cut You Off su un ragazzo cretino che non dovrebbe essere nominato ed è finalmente fuori”. I pensieri dei fan e non solo sono andati proprio a Justin.

Anche People You Know sembra avere qualche riferimento al cantante, anche se è una canzone che può valere per tante occasioni, anche per la fine di un’amicizia. Selena non ha confermato o smentito nulla, ma siamo sicuri che se ne parlerà ancora. Ring ancora, potrebbe far parlare di un rumor di qualche tempo fa secondo cui Juss continuava a chiamare Sel anche quando stava già con Hailey.