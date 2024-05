Eurovision 2024: video e testo di We will Rave di Kaleen (Austria)

We will Rave è il titolo della canzone con cui la cantante, coreografa e ballerina austriaca Kaleen rappresenta l’Austria all‘Eurovision Song Contest di Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024.

Prima della pubblicazione, Kaleen ha descritto la canzone come una “traccia pop ispirata alla techno”. Molti media, in effetti, hanno presentato il pezzo come un omaggio all’Eurodance degli anni ’90.

Il video ufficiale del brano

Testo We will Rave di Kaleen

Ice running through my veins

You just did it again

Go cause I can’t be your friend

I’m cold but this is not the end

So I go go go

Where the broken hearted go

No one knows a thing about my haunted soul

I go oh oh

Wanna dance it off alone

I won’t let it show

They will never know

When the darkness hits and we can’t be saved

We rum de dum dum da – We Will Rave

When our hearts are burning we feel no pain

We rum de dum dum da – We Will Rave

I see only silhouettes

I just wanna forget

About everything we said

And the demons in my head

So I go go go

Where the broken hearted go

No one knows a thing about my haunted soul

I go oh oh

Wanna dance it off alone

I won’t let it show

They will never know

When the darkness hits and we can’t be saved

We rum de dum dum da – We Will Rave

When our hearts are burning we feel no pain

We rum de dum dum da – We Will Rave

Traduzione We will Rave di Kaleen

Il ghiaccio mi scorre nelle vene

L’hai appena fatto di nuovo

Vai perché non posso essere tuo amico

Ho freddo ma non è la fine

Quindi vado, vado, vado

Dove vanno i cuori spezzati

Nessuno sa niente della mia anima tormentata

Vado oh oh

Voglio ballare da solo

Non lo lascerò vedere

Non lo sapranno mai

Quando l’oscurità colpisce e non possiamo essere salvati

We rum de dum dum da – We Will Rave

Quando i nostri cuori bruciano non sentiamo dolore

We rum de dum dum da – We Will Rave

Vedo solo sagome

Voglio solo dimenticare

Su tutto quello che abbiamo detto

E i demoni nella mia testa

Quindi vado, vado, vado

Dove vanno i cuori spezzati

Nessuno sa niente della mia anima tormentata

Vado oh oh

Voglio ballare da solo

Non lo lascerò vedere

Non lo sapranno mai

Quando l’oscurità colpisce e non possiamo essere salvati

We rum de dum dum da – We Will Rave

Quando i nostri cuori bruciano non sentiamo dolore

We rum de dum dum da – We Will Rave

