Storie di coraggio e gentilezza: il nuovo libro delle Principesse Disney

In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, il prossimo 13 novembre, Giunti presenta il nuovo volume Disney Storie di Coraggio e Gentilezza, da poco in libreria. Una raccolta di 14 racconti con protagoniste le Principesse e le Regine Disney, pensata per ispirare atti di gentilezza e coraggio nei bambini di tutto il mondo.

Un volume che arriva, aggiornato e rivisto, sulla scia del grande successo riscontrato dalla versione digitale rilasciata lo scorso maggio, in occasione del lancio della campagna globale “Noi Principesse Sempre”.

Storie di Coraggio e Gentilezza è in vendita in libreria e negli store online al prezzo di € 14,90.

A proposito del libro:

Il volume è arricchito da illustrazioni uniche, create da artisti di tutto il mondo e ambisce a posizionare le Principesse Disney come Ambasciatrici di coraggio e gentilezza, valori senza tempo che le accomunano e caratterizzano da sempre. Una lettura decisamente a tema con una Giornata come quella della Gentilezza, che si propone di promuovere atti di gentilezza verso le persone e il mondo, per una società migliore.

Queste le parole di Veronica Di Lisio, Direttore Divisione Disney Libri per Giunti:

“Attraverso i racconti, le Principesse Disney consegnano ai più piccoli un messaggio importante: avere rispetto, dimostrare solidarietà ed empatia, sono alla base di ogni sana relazione. E mai come oggi, essere gentili verso il prossimo è un atto di estremo coraggio”.

In Storie di Coraggio e Gentilezza, infatti, attraverso le vicende delle Principesse, che hanno come tratto comune la gentilezza e il coraggio di essere gentili, vengono affrontati anche temi di profonda importanza e attualità.

Cenerentola, ad esempio, grazie alla sua gentilezza riesce a contrastare gli atti di bullismo compiuti verso di lei dalle perfide sorellastre. Belle, invece, ha a che fare con la diversità culturale, mentre Pocahontas aiuterà a superare alcuni stereotipi di genere.

Ogni Principessa è protagonista di un racconto che mette in luce una sua caratteristica particolare, riassunta nell’introduzione della storia a lei dedicata. Al termine della storia, il lettore è invitato a riflettere sul messaggio trasmesso attraverso una domanda che lo sprona all’azione. Inoltre, ogni protagonista è presentata con un breve “identikit” che descrive la sua personalità e le sue passioni.