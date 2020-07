Gli One Direction festeggiano oggi 10 anni di onorata carriera. Era infatti il 23 luglio 2020 quando Simon Cowell decise di riunire Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson in un’unica band che avrebbe fatto la storia.

Milioni di fan in tutto il mondo, oggi, festeggiano i ragazzi con post a tema e con migliaia e migliaia di tweet con hashtag #10YearsofOneDirection. Una bella botta di nostalgia per tutti i fan degli One Direction, e per gli stessi membri del gruppo!

Fin dalle prime ore del mattino, infatti, i ragazzi hanno iniziato a scrivere i loro messaggi per rendere omaggio a questo importante anniversario. Il primo in ordine di tempo è stato Liam Payne, che ha condiviso il primo messaggio che scrisse al padre quando entrò a far parte del gruppo.

Successivamente è arrivato anche Louis Tomlinson, che ha pubblicato i tweet che trovate qui sotto.

Ecco il messaggio di Louis Tomlinson per l’anniversario dei One Direction (con menzione anche a Zayn!)

Mi sento molto emozionato oggi. 10 anni! Ho passato la mattinata a guardare vecchie interviste e performance. Volevo solo ringraziare di cuore TUTTI i miei compagni. Che cosa incredibile abbiamo fatto insieme! Troppi ricordi ma non c’è un giorno in cui non pensi a quanto straordinario sia stato. Grazie Zayn, Liam, Niall e Harry, sono fiero di ognuno di voi.

Louis ha fatto un percorso abbastanza inedito rispetto ai suoi colleghi One Direction. L’artista è infatti stato l’ultimo in ordine di tempo a pubblicare un vero e proprio progetto solista. Walls, arrivato lo scorso gennaio, ha rappresentato la chiusura di un cerchio iniziata con la pubblicazione del primo vero singolo fuori dai 1D, Just hold on con Steve Aoki.

Louis, vi ricordiamo, tornerà in Italia per esibirsi dal vivo il prossimo anno. L’artista degli One Direction ha infatti deciso di riprogrammare la data del Carroponte al Fabrique di Milano. Cliccate qui per tutte le informazioni del caso!