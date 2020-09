One Direction ordinano al Mc Donald: ecco il video inedito!

Non abbiamo alcun dubbio che, essendo voi delle directioner super affezionate, vi ricorderete del Carpool Karaoke dei One Direction! Nel 2015, ben 5 anni fa (come passa il tempo!) i ragazzi erano stati ospiti del celeberrimo sketch di James Corden. L’occasione era il recente lancio del loro primo e unico disco nella formazione a quattro, senza più Zayn, Made in the A.M..







Nel corso del Carpool Karaoke con James Corden, i One Direction ci avevano regalato un’infinita di soddisfazioni. I ragazzi e il presentatore avevano cantato a squarciagola canzoni storiche come What makes you beautiful, Story Of My Life, Best Song Ever, Perfect, Drag me Down. Ma non solo!

Fra i momenti più divertenti in assoluto ricordiamo quando James Corden aveva creato una speciale coreografia per i 1D sulle note di No Control.

E il bello è che le sorprese che riguardano i One Direction non finicono certo qui!

I One Direction ordinano da Mc Donald: ecco il video inedito!

Clicca qui per comprare l’edizione Deluxe di Made in the A.M.!





Ad un paio di mesi di distanza dal decennale dei One Direction, James Corden ha ricevuto decine di commenti da parte dei fan che lo invitavano a rapire i membri del gruppo. Tutti volevano che i ragazzi cantassero Night Changes nella sua macchina e che, più in generale, Corden contribuisse alla loro reunion.

Comprensibilmente, la mancata reunion dei One Direction ha lasciato molti con l’amaro in bocca. Ecco il perché dietro questa assurda richiesta!

James Corden, purtroppo, non è riuscito a rapire i One Direction e ficcarli tutti e cinque nella stessa macchina. Eppure, come “contentino”, il comico britannico ha comunque voluto regalarci una piccola grande sorpresa.

Nell’ultima puntata del suo show, James Corden ci ha mostrato alcune scene inedite del loro Carpool Karaoke e immagini di repertorio. Come quella volta che il comico ha portato i ragazzi ad ordinare al Mc Donald. Il video, mai visto prima, è diventato rapidamente virale. Così, in men che non si dica, il nome della nota catena di fast food è schizzato in vetta ai TT mondiali su Twitter.

Qui sotto trovate la scena!