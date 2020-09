View this post on Instagram

“È proprio un bel verbo – fare – ci ho pensato molto in questo tempo sospeso. Fare, è proprio una gran cosa, propositiva, concreta, vera.. quest’estate ho conosciuto un anziano signore, un contadino dignitoso come un Dio, che mi ha fatto capire cosa significa – fare – senza perdersi troppo in chiacchiere. È stato come un faro per me, un esempio vivente dell’Italia che lavora e senza dire una parola invita all’onestà, che attraverso l’esempio esorta a fare senza porsi ulteriori interrogativi, perché già nell’agire stesso ci sono tutte le risposte e quindi la felicità. “ . . . I grandi risultati non si ottengono mai da soli, e le persone di cui ci circondiamo contribuiscono a renderci migliori. GRAZIE : @do_production @giuliatrippa @wordsforyou_pr @marvi_marver @domenicaricciardi @smeraldo44 @stellagiannetti