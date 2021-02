Demi Lovato e Sam Fisher: audio, testo e traduzione di What Other People Say

Demi Lovato ha collaborato con l’artista Sam Fisher per il nuovo brano What Other People Say. La canzone, che è stata lanciata insieme a un simpatico lyric video ispirato al popolare gioco da tavolo Indovina Chi.

Nell’ultimo anno Demi ha rilasciato diversi brani da I Love Me, ad Anyone, Ok Not To Be Ok. Sappiamo inoltre che l’ex stellina Disney sta lavorando al suo prossimo album ma, nonostante questo, non è stato ancora rilasciato il lead single del suo futuro progetto.

Qui per ascoltare il brano di Demi Lovato e Sam Fisher

Sam Fischer, Demi Lovato - What Other People Say (Lyric Video)

Testo di Demi Lovato

Thought when I grew up, I would be the same

As the ones who gave me my last name

I would not give in, I would not partake

In the same old drugs everyone else takes

I’m better than that, I’m better than that

I’m livin’ my life so I go to Heaven and never come back

But look where I’m at, look where I’m at

I’m livin’ the life that I said I wouldn’t and wanna go back

I used to call my mom every Sunday

So she knew her love wasn’t far away

But now I’m all fucked up out in LA

‘Cause I care more about what other people say

I used to not take chances with God’s name

But it’s been so long since I last prayed

And now I’m all fucked up and my heart’s changed

‘Cause I care more about what other people say

Yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah

‘Cause I care more about what other people say

I wish I could shelter the boy I knew

From the constant hell I’d put him through

‘Cause I’m all grown up and I’m black and blue

I could use some tape, I could use some glue

I’m better than that, I’m better than that

I should be livin’ my life so I go to Heaven and never come back

I used to call my mom every Sunday

So she knew her love wasn’t far away

But now I’m all fucked up out in LA

‘Cause I care more about what other people say

I used to not take chances with God’s name

But it’s been so long since I last prayed

And now I’m all fucked up and my heart’s changed

‘Cause I care more about what other people say

Yeah, yeah, yeah

‘Cause I care more about what other people say

I thought when I grew up, I would be the same

As the ones who gave me my last name (Oh)

I used to call my mom every Sunday

So she knew her love wasn’t far away (Far away)

But now I’m all fucked up out in LA (Out in LA)

‘Cause I care more about what other people say (Oh yeah, what other people say)

I used to not take chances with God’s name

But it’s been so long since I last prayed

And now I’m all fucked up and my heart’s changed

‘Cause I care more about what other people say

Yeah, yeah (Yeah, yeah)

Yeah, yeah, yeah (No, no, ooh)

Yeah, yeah, yeah

‘Cause I care more about what other people say





Traduzione di Demi Lovato

Pensavo che quando sarei cresciuto, sarei stato lo stesso

Come quelli che mi hanno dato il mio cognome

Non mi arrenderei, non parteciperei

Nelle stesse vecchie droghe che prendono tutti gli altri

Sono meglio di così, sono meglio di così

Sto vivendo la mia vita quindi vado in paradiso e non torno mai più

Ma guarda dove sono, guarda dove sono

Sto vivendo la vita che ho detto che non avrei fatto e voglio tornare indietro

Chiamavo mia madre ogni domenica

Quindi sapeva che il suo amore non era lontano

Ma ora sono tutto fottuto a LA

Perché mi interessa di più quello che dicono gli altri

Non correvo rischi con il nome di Dio

Ma è passato così tanto tempo dall’ultima volta che ho pregato

E ora sono tutto incasinato e il mio cuore è cambiato

Perché mi interessa di più quello che dicono gli altri

Yeah Yeah

Si si si

Si si si

Perché mi interessa di più quello che dicono gli altri

Vorrei poter proteggere il ragazzo che conoscevo

Dall’inferno costante che gli ho fatto passare

Perché sono cresciuto e sono nero e blu

Potrei usare del nastro adesivo, potrei usare della colla

Sono meglio di così, sono meglio di così

Dovrei vivere la mia vita così vado in paradiso e non torno mai più

Chiamavo mia madre ogni domenica

Quindi sapeva che il suo amore non era lontano

Ma ora sono tutto fottuto a LA

Perché mi interessa di più quello che dicono gli altri

Non correvo rischi con il nome di Dio

Ma è passato così tanto tempo dall’ultima volta che ho pregato

E ora sono tutto incasinato e il mio cuore è cambiato

Perché mi interessa di più quello che dicono gli altri

Si si si

Perché mi interessa di più quello che dicono gli altri

Ho pensato che una volta cresciuto, sarei stato lo stesso

Come quelli che mi hanno dato il mio cognome (Oh)

Chiamavo mia madre ogni domenica

Quindi sapeva che il suo amore non era lontano (lontano)

Ma ora sono tutto fottuto a LA (fuori a LA)

Perché mi interessa di più quello che dicono gli altri (Oh ​​sì, quello che dicono gli altri)

Non correvo rischi con il nome di Dio

Ma è passato così tanto tempo dall’ultima volta che ho pregato

E ora sono tutto incasinato e il mio cuore è cambiato

Perché mi interessa di più quello che dicono gli altri

Sì, sì (Sì, sì)

Sì, sì, sì (No, no, ooh)

Si si si

Perché mi interessa di più quello che dicono gli altri