MET Gala 2022: I look più belli delle celebrità sul red carpet

Il red carpet più glamour dell’anno è andato in scena per il MET Gala 2022 e le celebrità hanno regalato come sempre look indimenticabili. La serata di gala del Metropolitan Museum of Art, organizzata da Vogue Usa e la sua direttrice Anna Wintour è dedicata ogni anno ad una mostra del Costume Institute e quest’anno sia tratta della seconda parte di una esposizione dedicata alla moda americana.

La parte 1 chiamata In America: A Lexicon of Fashion ha debuttato il 18 Settembre 2021 mentre la Parte 2 In America: An Anthology of Fashion, verrà inaugurata ufficialmente il 5 Maggio e mostrata in anteprima agli ospiti del MET Gala. Come ogni anno, il dress code della serata è a tema e le celebrities del Met Gala 2022 hanno dovuto vestirsi secondo il theme: Gilded Glamour. Letteralmente glamour dorato.

Il termine gilded significa ricoperto d’oro, ma si riferisce anche alla Gilded Age, un periodo molto importante della storia americana, in particolare di New York alla fine dell’800. Si tratta di un periodo di boom economico nel quale sono nate molte nuove aziende, soprattutto nelle industrie petrolifere, dei trasporti e finanziarie, creando una nuova classe di “nuovi ricchi”, conosciuti come “new money” che si contrapponevano alle famiglie facoltose provenienti dall’aristocrazia britannica.

Ecco i look più belli delle star sul red carpet del MET Gala 2022:

