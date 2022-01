Olivia Rodrigo e Adam Faze si sono già lasciati?

I fan di Olivia Rodrigo sono convinti che abbia lasciato Adam Faze e una recente intervista per British Vogue sembra aver avvalorato i loro sospetti.

Un video ormai virale su tiktok mostra Adam mentre è con la modella Christine Burke la notte di capodanno e questo mentre Olivia avrebbe festeggiato con la star Conan Gray.

Al di là di quelle che potrebbero essere soltanto delle speculazioni, però, i fan si sono convinti di un’effettiva rottura dopo le dichiarazioni della cantante per la rivista britannica, arrivate come risposta alla domanda: “Il miglior modo per dimenticare qualcuno”.

Olivia Rodrigo, in quest’occasione, ha risposto: “Invece che tagliare ogni contatto credo sia importante non dimenticarli ma perdonare voi stessi per lasciare andare tutto ciò che è successo. Questo è quello che ho imparato”.

Molti estimatori della coppia hanno trovato, dunque, in queste parole la presunta conferma del break up con Adams Faze. Anche se nessuna delle due parti interessate ha confermato.

L’ultima volta che Olivia e Adam sono stati visti insieme è stata a novembre quando sono stati avvistati in un servizio fotografico.

La storia tra Olivia Rodrigo e il produttore 24enne era stata confermata solo lo scorso luglio quando i due giovani sono stati fotografati dai paparazzi in teneri atteggiamenti.

Dopo la diffusione delle foto incriminate, aveva fatto seguito un ulteriore avvistamento, durante la premiere di Space Jam 2.