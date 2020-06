Outer Banks: Chase Stokes e Madelyn Cline stanno insieme! (FOTO)

Nei giorni scorsi ci sono state molte voci sul fatto che Chase Stokes e Madelyn Cline protagonisti di Outer Banks su Netflix fossero una coppia. La conferma della relazione è arrivata sull’account Instagram dell’attore! Ecco i dettagli e la romantica foto insieme alla fidanzata.

Domenica scorsa i due hanno trascorso un po’ di tempo in spiaggi e Chase Stokes ha postato alcune foto che rappresentano anche una conferma. Cats outta the bag, ha scritto l’attore come didascalia. Qualcosa che in italiano possiamo tradurre come: Colpo di scena, sorpresa! Infatti, se nella prima foto vediamo semplicemente un asciugamano vista mare con due piatti di pasti nella seconda scopriamo Madelyn Cline. La ragazza sorridente sta per stappare una bottiglia di vino.

C’è anche un commento del loro collega in Outer Banks Jonathan Daviss: Questo è il tempo dell’amore con tanti cuoricini. Il commento dell’attrice fa riferimento a una battuta della serie Netflix e aggiunge: I’ve fallen and I can’t get up (sono caduta e non posso rialzarmi). Una notizia romantica che il pubblico già sospettava da e riguardo a cui alcuni giornali di gossip già avevano dato il via alle voci. Ora c’è la conferma e una nuova coppia nell’universo delle serie Netflix.

Per una coppia che nasce ce ne sono altre che si lasciano come Cole Sprouse e Lili Reinhart (scopri i dettagli qui).

Ecco la foto postata dall’attore di Outer Banks e il commento della collega e fidanzata: