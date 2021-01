Olivia Rodrigo ha scritto delle fan fiction sui One Direction (video!)

In una recente intervista concessa a Big Top 40, Olivia Rodrigo ha fatto una rivelazione che ci ha lasciati piacevolmente senza parole!

Intervistata da uno degli speaker della radio, infatti, Olivia Rodrigo ha rivelato di essere stata (e di essere tutt’ora) una vera directioner! Nel corso della chiacchierata, Olivia ha rivelato un particolare che ci ha fatte ritornare ai bei vecchi tempi di Wattpad.

Olivia Rodrigo ha scritto delle fan fiction sui One Direction

Quand’era ancora più giovane e frequentava il liceo, Olivia era una fan sfegatata di Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson, Harry Styles e Zayn Malik. E questo a tal punto da essersi persino messa d’impegno per scrivere delle fan fiction dedicate ai ragazzi!





Proprio così: Olivia ha alle spalle anche un passato da “scrittrice” che farebbe invidia a After di Anna Todd!

Qui sotto trovate il video con le sue dichiarazioni!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

Alcuni degli One Direction, che ad una certa Olivia hanno anche dedicato una canzone, si sono già accorti dello straordinario talento della cantante. Fra di loro c’è Niall Horan, che ha scritto alcuni post per lei e a quanto pare si è messo in contatto con lei per collaborare!

Questo, non c’è dubbio a riguardo, è un momento davvero d’oro per l’artista. Con Drivers Licence, il suo primo singolo, Olivia Rodrigo si è guadagnata la vetta delle classifiche di mezzo mondo.

In brevissimo tempo Drivers Licence si è guadagnata la numero uno della classifica Spotify mondiale. Il pezzo è inoltre schizzato in vetta alla chart britannica e promette di arrivare primo anche nella Billboard Hot 100.

Oltre a quello di Niall Horan, inoltre, Drivers licence ha ottenuto l’endorsement di nientepopodimeno che Taylor Swift!