Michele Bravi racconta del primo bacio dato ad un uomo

Michele Bravi, in un’intervista esclusiva concessa alla Stampa, ha avuto modo di parlare di La geografia del buio e del suo passato. Michele, come ricorderete, ha fatto il suo personale coming out ormai qualche anno fa.

L’artista umbro non si è voluto assegnare nessuna etichetta di sorta. Semplicemente ha rivelato, nel modo più naturale e onesto possibile, di essere stato innamorato di un uomo.

Proprio la tematica LGBT sarà al centro del nuovo singolo e video ufficiale di Michele, che anticiperà l’uscita del disco. Il nuovo brano estratto si intitola e vedrà nel video ufficiale come ospite d’eccezione Francesco Centorame, l’attore che in Skam Italia interpreta Elia.

“Abbiamo pensato anche al dipinto di Magritte Gli amanti, molto conturbante, in cui un uomo e una donna si baciano avvolti in un lenzuolo. I due personaggi del video costruiscono la loro tana con un lenzuolo, decidono di affrontare il dolore insieme mano nella mano. Anche il regista è omosessuale come me, quando l’abbiamo realizzato nessuno di noi si è preoccupato di come avrebbe risposto il pubblico. Poi mi hanno messo fronte al fatto che questo clip potrà diventare una sorta di manifesto per la mia comunità, quella LGBTQ+.

È un gesto involontario, ma fatto con presenza, convinzione. Non ho mai avuto reticenze a parlare della mia sessualità, il mio coming out è avvenuto a 20 anni, ma c’è stato un momento della mia vita in cui ho pensato che l’amore fosse una scelta individuale, da non condividere. Era un modo per chiedere parità, come se non ci fosse niente da dire.

Ecco, ora mi sono reso conto che è una posizione illogica, la parità ancora non c’è, l’amore è anche un fatto della comunità. Conosco la paura. Quando ho dato il primo bacio a un ragazzo dentro di me per tutto il tempo c’era una voce che diceva: forse stai sbagliando. Ora voglio gridarlo, sono stato innamorato di un ragazzo, perché non è giusto dare il primo bacio e pensare che forse è sbagliato”.