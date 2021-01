L’amore davvero di Arianna: testo dell’inedito di Amici 20

Arianna Gianfelici, cantante di Amici 20, dopo Scatola del cuore ha presentato il suo primo inedito completo in occasione della puntata trasmessa oggi su Canale 5. Il titolo del pezzo è L’amore davvero che convince ed emoziona moltissimo Arisa.

Testo di L’amore davvero di Arianna

Spero che passi l’inverno

spogliando i ricordi

peggiori di noi

potremmo trovarci a ridere

un giorno

di quello che è stato

Spero di averti lasciato

qualcosa di buono

qualcosa di me

che ancora conservo

i tuoi stupidi modi

per dirmi ti amo

Io ho combattuto solo per te

ho rinunciato al sonno per te

ho perdonato solo per te

e ho capito

Non posso spiegarti l’amore

ma non è lontano da qui

adesso lo cercherai altrove

anche se non sarà per me

e io farò lo stesso

e guarderò le nostre vite

non riescono a toccarsi più

due anime che hanno vissuto

l’amore davvero

Mentre è volato dicembre

ho messo le scarpe

che mi hai regalato

dentro l’armadio

erano in mezzo

agli errori più belli

E ho camminato solo di te

ho rinunciato senza di te

ho perdonato solo perché

ho capito

Non posso spiegarti l’amore

il nostro è lontano da qui

ma non mi rimproverò niente

finché sarò parte di te

e tu di me

e guarderò le nostre vite

non riescono a toccarsi più

due anime che hanno vissuto

l’amore davvero

Non posso spiegarti l’amore

il nostro è lontano da qui

ma non mi rimproverò niente

finché sarò parte di te

e tu di me

e guarderò le nostre vite

non riescono a toccarsi più

due anime che hanno vissuto

l’amore davvero