Traduzione testo 21 Century Vampire: Chase Hudson ha pubblicato il suo primo singolo e relativo video ufficiale!

Lil Huddy ha finalmente realizzato il suo sogno. Il titkoker e astro nasce del punk statunitense pubblica oggi, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store, il suo primo singolo!

21st Century Vampire, questo il titolo della canzone, è un brano immediato e super catchy accompagnato da un video ufficiale dalle tinte horror. Nella clip del brano, Chase Hudson è un moderna rockstar assetata di sangue!

L’arrivo del pezzo Chase Hudson ce lo aveva anticipato pochi giorni fa. Con un tweet, il titkoker aveva infatti rivelato di essersi messo al lavoro su un progetto legato proprio ai vampiri.

Qui sotto trovate video ufficiale, testo e traduzione di 21st Century Vampire!

LILHUDDY - 21st Century Vampire (Official Music Video)

Testo

Traduzione testo 21st Century Vampire

[Verse 1] Dark circles under my eyesNo sunlight up in my skyCan’t feel the pain I’m immune [Chorus] I don’t get tiredI’m a 21st century vampire21st century vampireI guess I’m just meant to be sleepin’ all day, I don’t got no fucking lifeI’m just a 21st century vampireYeah, yeah, yeahYeah, yeah, yeah [Verse 2] I’m not afraid to die, I’ll make your boyfriend cryI’m howling at the moon [Chorus] I don’t get tiredI’m a 21st century vampire21st century vampireI guess I’m just meant to be sleepin’ all dayI don’t got no fucking life, I’m just a 21st century vampireYeah, yeah, yеah [Bridge] Save your heart for someonе who’s got one [Guitar Solo] Yeah, yeah, yeah [Chorus] I don’t get tiredI’m a 21st century vampire21st century vampireI guess I’m just meant to be sleepin’ all dayI don’t got no fucking lifeI’m just a 21st century vampireYeah, yeah, yeah X 3

