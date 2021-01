Amici 20: l’inedito di Raffaele penalizzato da Rudy Zerbi

Ecco cosa è successo durante il nuovo daytime di Amici di Maria De Filippi, che è appena andato in onda. Raffaele ad Amici 20 vive un momento di crisi a causa di una mossa di Rudy Zerbi che vuole ostacolare l’uscita del suo inedito.

Oggi i ragazzi sono chiamati, uno dopo l’altro, in sala relax ad esprimere con Zerbi la loro preferenza su Il sole alle finestre, Yellow ed Auricolari. Terminate le votazioni, Raffaele, Enula e Aka7even raggiungono gli altri ragazzi in casetta.

Lì, finalmente Maria De Filippi dà delle spiegazioni sulle convocazioni dei ragazzi che hanno coinvolto tutti tranne loro tre. Al primo posto, dalle votazioni degli allievi, risultano a pari merito il pezzo di Enula e di Aka7even. I ragazzi ancora non sanno, però, cosa comporterà il risultato di questa valutazione richiesta dal professore.

L’inedito di Raffaele non uscirà con quello degli altri ragazzi di Amici 20?

L’insegnante chiederà alla produzione che il brano di Raffaele domani non vada sulle piattaforme digitali. Secondo il cantante è davvero troppo, considerando che si tratta “solo” del parere degli altri ragazzi.

Secondo Zerbi il fatto che non sia una prima scelta per i suoi compagni è un indice negativo di quanto il pezzo possa piacere fuori. Inoltre, il professore sottolinea la falsità che secondo lui avrebbero avuto gli altri ragazzi nei suoi confronti.

Quello che più fa male al cantante è il fatto in questi mesi abbiano sempre cantato a squarciagola, tra di loro, il suo brano e non quello di Enula.

Subito dopo questa discussione, Raffaele ha un crollo sfogandosi con Aka7even. “Non aspettava altro”, dice a proposito del professore che in effetti non ha mai creduto in lui.

Poco dopo, Aka7even ha un confronto con Esa e Leonardo riguardo l’accusa d’incoerenza che hanno subìto da parte di Rudy Zerbi.