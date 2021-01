Olivia Rodrigo: di cosa parla il video di Drivers licence? Parla il regista!

Fin da quando Drivers Licence di Olivia Rodrigo è uscita ci siamo chiesti di chi parlasse questa bellissima canzone. In questa occasione su Ginger Generation vi abbiamo parlato di tutte le possibili teorie nate dalla fantasia dei fan. Sono infatti in molti a pensare che il pezzo sia dedicato a Joshua Bassett e Sabrina Carpenter. Ma sarà davvero così?

Ad insospettire i fan è il fatto che nella canzone Olivia si rivolge ad un ragazzo con cui ha chiuso una relazione. Nel brano Olivia racconta di aver appena preso la patente e di avere tanta voglia di andare a prendere il suo ormai ex ragazzo. E Olivia ha confessato in passato che proprio Joshua è stata la prima persona con cui ha provato a guidare da sola in un parcheggio.





A fare chiarezza sul signficato di Drivers Licence è arrivato il regista del video, Matthew Dillon Cohen, in un’intervista esclusiva a Billboard. Ecco le sue dichiarazioni!

Di cosa parla il video di Drivers Licence di Olivia Rodrigo?

Penso che sia questa la parte divertente di registrare un video e una canzone così, talmente semplice che ti spinge ad analizzare ogni singolo dettaglio. Non era nelle nostre intenzioni creare qualcosa di complicato e avere chissà quali trucchetti e riferimenti narrativi particolari. […] Ma se ci fate attenzione, troverere tante piccole cose sparse nel video. […] Ho letto i dubbi dei fan su Twitter e onestamente non ho una risposta alle loro domande, ma è proprio questa una delle parti migliori del video. Perché in effetti ho avuto modo di rileggermeli ed effettivamente mi sono detto che avrebbero anche potuto avere ragione. Posso essere oggettivo a riguardo una volta che è uscito, e guardarlo da una diversa prospettiva. E trovo sia super interessante, soprattutto perché le persone se ne sono uscite con tante idee diverse su quello di cui potrebbe effettivamente parlare.