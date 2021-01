Wandavision: come fa Visione ad essere ancora vivo?

Grande attesa per tutti i fan dell’incredibile universo Marvel. A partire dal prossimo 15 gennaio sarà finalmente disponibile su Disney Plus Wandavision!

WandaVision è la prima serie originale targata Marvel Studios, creata in esclusiva per Disney+. Lo show ha per protagonisti Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff e Paul Bettany in quello di Visione.

WandaVision di Marvel Studios unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione. I due individui, dotati di super poteri, conducono vite di periferia idealizzate, ma ad un certo punto iniziano a sospettare che nelle vite ci sia qualcosa di strano.

Per tutti quelli che amano l’universo Marvel sorge spontaneo un dubbio: ma come fa Visione ad essere ancora vivo?

Vision è ancora vivo in Wandavision? Ecco qualche possibile teoria

Se ben ricordate, in Avengers Infinity War il perfido Thanos aveva ucciso Visione per impossessarsi della preziosissima gemma della mente. A nulla erano serviti i disperati tentativi di salvarlo da parte degli Avengers, tantomeno quelli della sua fidanzata Wanda.

Da qui il dubbio, lecito da parte dei fan della serie. In che epoca è ambientata, dunque, Wandavision? L’ambientazione sembra in tutto e per tutto essere gli anni ’60, quindi molto prima dei fatti di Infinity War.

Una possibile spiegazione potrebbe essere legata alle infinite possibilità che il Multiverso Marvel offre allo sviluppo della trama. C’è inoltre chi ha immaginato che la potentissima Wanda (uno degli Avengers più forti in assoluto) sia in qualche modo riuscita a crearsi il suo universo parallelo dove Visione esiste ancora.

Quello che è certo è che il ritorno di Visione in Wandavision sarà uno degli elementi cardine intorno al quale ruoterà tutta la serie. A questo proposito, a rispondere ai leciti dubbi dei fan sulla serie è stato lo stesso Paul Bettany, l’interprete di Visione stesso. In un’intervista a TVLine l’attore ha dichiarato:

Fidatevi di Marvel. Vi stiamo ascoltando. Smettetela di cercare di capire come è possibile. Allacciatevi le cinture e preparatevi ad una corsa sull’ottovolante. Tutto quello che volete sapere vi verrà presto spiegato!