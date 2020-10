Justin Bieber e Benny Blanco: il video ufficiale di Lonely

Jacob Tremblay si traveste da Justin Bieber ai tempi del brano Never Say Never. L’attore incarna la superstar nel video musicale di Lonely, la nuova canzone del cantante, in collaborazione con Benny Blanco.

Il video mostra Jacob, vestito da Justin, seduto nel backstage di un teatro prima di camminare su un palco vuoto. Lì lo attende il vero artista che è l’unico seduto tra il pubblico.

Il giovanissimo attore canadese si cala nei panni del cantante nella sua versione più giovane, raccontando nelle scene del video il vero prezzo del successo. La canzone, d’altra parte, esprime questo aspetto abbastanza sconosciuto con molta chiarezza:

“Tutti conoscono il mio nome ora/ ma qualcosa sembra strano/ come guardarsi allo specchio/ cercando di immobilizzarsi e per vedere qualcun altro/ e niente è come prima, ora sembra che tutte le nostre vite siano cambiate/ forse quando sarò più vecchio, tutto si calmerà /ma adesso mi uccide e se non avessi nessuno da chiamare/ forse allora mi potresti capire/perché ho avuto tutto/ma nessuno ascolta/e mi fa sentire maledettamente solo”.

Justin Bieber è l’ospite musicale del Saturday Night Live questo fine settimana e ci sono buone probabilità che si esibisca in questa nuova canzone!

Su Ginger Generation ve l’avevamo anticipato in questa occasione. È uscito oggi, 16 ottobre, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Lonely, un nuovo singolo collaborazione fra Benny Blanco e Justin Bieber!

Dopo aver collaborato con la sua ex Selena Gomez, dunque, Benny Blanco dà vita ad un nuovo pezzo con Justin Bieber. Un pezzo che, almeno in teoria, dovrebbe rimanere fuori dal prossimo album di Justin. L’artista canadese, come già vi raccontavamo, dovrebbe pubblicare il suo sesto disco di carriera entro la fine di quest’anno, già anticipato dalla ballad Holy.

Justin Bieber & benny blanco - Lonely (Official Music Video)

