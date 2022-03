Non ho mai: Netflix rinnova la serie per una quarta (e ultima) stagione

La scorsa estate vi avevamo annunciato che Non ho mai avrebbe avuto una terza stagione. Oggi abbiamo importanti aggiornamenti. Infatti, sappiamo che la terza stagione arriverà quest’estate su Netflix. Inoltre, la serie ha avuto il via libera anche per una quarta e ultima stagione.

Non vediamo l’ora di rivelarvi tutti gli intrighi amorosi e le avventure esilaranti dei nuovi episodi, ha scritto sui social Mindy Kailing. Grazie a tutti i fan per il supporto dimostrato finora. Siamo entusiasti di poter vedere altre due stagione, ha affermato a Variety Bela Bajaria (tra i vertici di Netflix ndr). Rappresenta tutto ciò che vogliamo per una serie comedy: autenticità, divertimento e tanto cuore. Ho adorato che un personaggio a cui mi sento particolarmente vicina (una ragazza indo-americana) abbia colpito così tante persone.

In Non ho mai 3 probabilmente continuerà il triangolo tra Devi, Paxton e Ben. Infatti, nell’ultimo episodio la ragazza ha scelto Paxton che a sua volta (finalmente) ha reso ufficiale il loro rapporto. Nei minuti finali però Eleanor parlando con Ben gli confessa che Paxton non è sempre stato la scelta di Devi, riaccendendo così le speranze del ragazzo. Ben tuttavia ha iniziato una storia con Aneesa perciò anche lei sarà tra i protagonisti. Non dimentichiamo poi che i ragazzi dovranno affrontare l’ultimo anno e la scelta del college. Dovranno quindi cavarsela di fronte a problematiche più adulte. Infine, possiamo dirvi che ci saranno tanti cambiamenti come leggiamo tra le poche anticipazioni.

Leggi la nostra recensione della seconda stagione di Non ho mai

Ecco l’annuncio su Twitter:

La stagione 3 di Non ho mai… arriverà quest’estate!



La quarta e ultima stagione debutterà nel 2023. https://t.co/8IJtzsvkqr — Netflix Italia (@NetflixIT) March 8, 2022