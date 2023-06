Non ho mai 4: nuova stagione e spin-off in arrivo?

Purtroppo freno subito gli entusiasmi. Netflix nel 2022 annunciò il rinnovo di Non ho mai per la quarta ed ultima stagione. Il fatto che la quarta fosse l’ultima stagione dello show dramedy è stato ribadito a gran voce della piattaforma streaming. Nonostante questa netta presa di posizione, possiamo sperare che l’universo di Non ho mai non sia destinato ad esaurirsi qui. Chissà, magari è in arrivo uno spin-off di Non ho mai.

Non ho mai: potenziali spin-off in arrivo

Tenendo ben presente quello che vi ha comunicato poco fa, va anche detto che dal 2020, Never Have I Ever è stato tra gli spettacoli più apprezzati su Rotten Tomatoes da critica e pubblico. Ogni stagione occupa oltre il 90% di gradimento da parte della critica e oltre l’84% da parte del pubblico.

Se quindi Non ho mai si concluderà con la fresca ed appena sbarcata su Netflix quarta stagione, nulla esclude che Netflix scelga di mettere in sviluppo almeno uno spin-off della serie. Gli sceneggiatori hanno fatto un ottimo lavoro nello scrivere i personaggi di Non ho mai durante la loro vita da liceali, ciò lascia sperare davvero bene per eventuali prosecuzioni. Quindi, invece di una quinta stagione della serie possiamo spere in uno spettacolo nuovo di zecca con Devi (Maitreyi Ramakrishnan) al college. Questa mi sembra l’opzione migliore. Non vi nego che anche un serie spin-off dedicata alla cugina Kamala (Richa Moorjani) sarebbe molto interessante.

Incrociamo le dita e speriamo che babbo Netflix ci faccia un regalo.

