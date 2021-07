Non ho mai 2 – Netflix: Recensione (no spoiler) della seconda stagione

Da oggi è disponibile su Netflix la seconda stagione di Non ho mai (guarda il trailer qui). Guardandola, come già successo nella prima, abbiamo riso, riflettuto e ci siamo emozionati. Ecco una breve recensione no spoiler

La seconda stagione di Non ho mai prende il via esattamente da dove era finita la prima. Infatti, troviamo Devi insieme alla madre e alla cugina sulla spiaggia dopo aver sparso le ceneri del padre. Devi è in macchina intenta a baciare Ben quando la mamma li interrompe. Ecco però che anche Paxton sembra deciso a uscire con lei. La ragazza ha quindi un grande problema di cuore: quale ragazzo scegliere?

Da qui in avanti nel corso degli episodi tra ironia, gaffe e momenti di riflessione la serie esplora temi variegati senza mai cadere nel banale. Devi e la sue amiche stanno crescendo e affrontano problemi importanti come imparare a chiedere scusa, ad essere sinceri nonostante tutto e a mettersi sempre in discussione. Se nella prima stagione la trama aveva dato grande spazio al padre ora approfondisce di più vita della madre Nalini e del rapporto da sempre burrascoso tra lei e Devi.

In Non ho mai 2 c’è anche spazio per alcune new entry come Aneesa che minaccerà Devi dato che è “l’altra ragazza indiana” più bella e simpatica. Il loro rapporto andrà avanti tra alti e bassi e farà molto maturare la protagonista. Inoltre, conosciamo anche la nonna indiana e attraverso il lavoro di Kamala la serie affronta anche le difficoltà delle donne e la disparità di genere nel mondo del lavoro.

Insomma, senza farvi spoiler sul finale, ci sentiamo di consigliarvi di guardare questa seconda stagione e di recuperare la prima se ancora non l’avete vista!