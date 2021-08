Non Ho Mai 3 ci sarà! Netflix annuncia il rinnovo della serie

Il rinnovo della serie Non ho mai per una terza stagione era nell’aria dopo il finale della seconda (leggi la recensione). Netflix ha reso ufficiale la notizia qualche giorno fa con un video sui social. Ecco i dettagli e cosa possiamo aspettarci dai nuovi episodi

La protagonista in un’intervista aveva detto: Speriamo ci sia una terza stagione ma vogliamo sia il pubblico a decidere. Ora che il rinnovo è ufficiale possiamo ipotizzare che la produzione potrebbe partire già in autunno così da debuttare nella primavera o estate 2022.

In Non ho mai 3 probabilmente continuerà il triangolo tra Devi, Paxton e Ben. Infatti, nell’ultimo episodio la ragazza ha scelto Paxton che a sua volta (finalmente) ha reso ufficiale il loro rapporto. Nei minuti finali però Eleanor parlando con Ben gli confessa che Paxton non è sempre stato la scelta di Devi, riaccendendo così le speranze del ragazzo. Ben tuttavia ha iniziato una storia con Aneesa perciò anche lei sarà tra i protagonisti. Non dimentichiamo poi che i ragazzi sanno a un passo dal college se la storia dovesse continuare. Affronteranno quindi problematiche più adulte.

Ecco l’annuncio del rinnovo di Non ho Mai:

Dobbiamo dirvi una cosa e dobbiamo dirlo per forza urlando: È IN ARRIVO UNA NUOVA STAGIONE DI NON HO MAAAAAIIII pic.twitter.com/KHZGsQ3Yl9 — Netflix Italia (@NetflixIT) August 19, 2021