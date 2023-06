Mercoledì 2: Jenna Ortega rivela diverse novità sulla serie Netflix

I fan di Jenna Ortega non aspettavano altro. L’attrice protagonista della nuova serie Netflix creata da Tim Burton si sbilancia e per la prima volta racconta nei dettagli le vibes che avrà Mercoledì 2.

Jenna Ortega: “In Mercoledì 2 ci sarà molto più horror e molto meno romance”

La star della serie Netflix più popolare del 2022, durante la conversazione con Elle Fanning ai microfoni di Variety, si è sbilanciata sulla seconda stagione della serie con protagonista Mercoledì Addams.

Jenna Ortega ha dichiarato quanto segue: “Ho appena ricevuto le bozze dei primi due episodi della seconda stagione dello show. Ancora tutto è in fase di sviluppo e definizione ma abbiamo parlato molto ed a lungo della serie. Penso che alla fine abbiamo deciso di volerci concentrare maggiormente sull’aspetto horror dello show ed abbandonare qualsiasi interesse amoroso del mio personaggio. Io ne sono molto felice. Abbiamo concordato su questo visto che la serie ci è apparsa troppo leggera e, uno show come questo con vampiri, licantropi e superpoteri, non vuole prendersi troppo sul serio. Mercoledì 2 sarà decisamente più dark“.

Nella prima stagione, come ben ricorderete, la protagonista era coinvolta in un triangolo amoroso con Tyler Galpin (Hunter Doohan), che si è rivelato essere l’hyde, e Xavier Thorpe (Percy Hynes White), ingiustamente accusato di essere il colpevole. Secondo la Ortega questa trama era scontata, banale e “non aveva senso”.

Mercoledì ed i personaggi femminili

L’attrice ha anche aggiunto che in Mercoledì 2 “l’attenzione della serie vera posta sulle protagonisti femminili forti e determinate che già avevano fatto la loro apparizione nei primi capitoli dello show.”

Per il personaggio di Gwendoline Christie forse non tutto è perduto: “Morirei per poter recitare per sempre con Gwendoline Christie. Io la adoro! Farò tutto quello che è in mio potere per riportare in vita il suo personaggio. Proverò anche il più impossibile dei plot twist per riporla con noi. Sarebbe una vergogna non avere Gwendoline Christie nella seconda stagione di Mercoledì.”

Jenna anche produttrice esecutiva della serie

Jenna Ortega ha anche rivelato nei nuovi episodi della serie rivestirà anche il ruolo di produttrice esecutiva. In questo modo potrà far valere ancora di più le sue opinioni e avrà il totale controllo del suo personaggio. Come mai ha scelto di entrare a far parte della produzione della serie Netflix? La risposta è semplice: durante le riprese della prima stagione di Mercoledì aveva puntato i piedi pretendendo diverse modifiche alla sceneggiatura.

“Quando ho lavorato a Mercoledì, ho davvero puntato i piedi e ho chiarito che tutto ciò che avevo da dire era importante ed è stato ascoltato. So cosa vuol dire piacere alle persone in questo settore, e so quanto io sia stata infelice o frustrante in passato. Ho avuto esperienze in tv in cui ho sentito che la mia voce non veniva ascoltata, che dovevo essere un burattino. Mi è stato detto sui set, ‘Non lo sai perché non sei uno sceneggiatore’ o, ‘Stai zitta e fai il tuo lavoro.’ Da quando avevo 12 anni, ho sentito cose del genere. Sono stata fortunata a lavorare con qualcuno come Tim Burton che un giorno mi ha trascinato nella sua roulotte e ha detto che voleva essere una cassa di risonanza per la mia voce. Mi sento davvero, davvero fortunata ad essere una produttrice questa volta” ha dichiarato Jenna Ortega.

Tutto quello che sappiamo su Mercoledì 2

Oltre a quanto ha dichiarato ufficialmente la Ortega, sappiamo che lo sciopero degli sceneggiatori sta inevitabilmente rallentando i lavori di scrittura della seconda stagione di Mercoledì. Gli showrunner della serie Al Gough e Miles Millar hanno recentemente rivelato che nella nuova stagione probabilmente sapremo di più in merito alla famiglia Addams: “Ci è sembrato come se avessimo appena sfiorato la superficie di quei personaggi, e gli attori sono così fantastici in quei ruoli. Catherine Zeta-Jones è, credo, un’iconica Morticia. Anche il rapporto tra Mercoledì e Morticia è essenziale per lo show e l’idea che Mercoledì stia cercando di forgiare il proprio percorso al di fuori della famiglia è importante.”

Le riprese della nuova stagione dello show Netflix, sciopero permettendo, dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno.

Potrebbe interessarti anche: