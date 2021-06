The Netherfield Girls – Netflix: Maitreyi Ramakrishnan sarà Lizzie Bennet

Non ho mai ci aveva emozionato soprattutto grazie alla sua protagonista. Oggi abbiamo una grande notizia riguardo Maitreyi Ramakrishnan che sarà Lizzie Bennet in The Netherfield Girls. Questo progetto di Netflix è molto ambizioso e cercherà di rendere contemporaneo Orgoglio e Pregiudizio in una commedia romantica e giovanile. Ecco qualche dettaglio

The Netherfield Girls, stando a quanto leggiamo su Variety, sarà un film fresco e contemporaneo. Cercherà di mettere in scena Orgoglio e Pregiudizio nello spirito di Emma Stone e con un tocco di tipici film da teenager come Dieci cose che odio di te. Maitreyi Ramakrishnan avrà il ruolo di Lizzie Bennet che alla fine scoprirà come Mr Wrong (Il signor sbagliato ndr) è in effetti quello giusto. Non abbiamo ancora una data di rilascio ma sappiamo che in regia ci sarà Becca Gleason. Siamo curiosi di saperne di più e vi terremo aggiornati.

Le riprese della seconda stagione di Non ho mai sono cominciate lo scorso autunno (i dettagli qui) e non vediamo l’ora di scoprire come continuerà la storia. Maitreyi Ramakrishnan (che veste i panni della protagonista ndr) aveva parlato a Variety del fatto che Non ho mai ha avuto il successo che meritava. Quando incontro qualcuno che mi dice la serie lo ha fatto riflettere o lo ha colpito nel profondo sono contenta. Questo è proprio quello che avrei voluto. Il cast originale tornerà e ci saranno ovviamente nuovi arrivi. Maitreyi Ramakrishnan intanto può godersi il successo del suo primo ruolo in un film!

Ecco l’annuncio riguardo il cast di The Netherfield Girls:

Never Have I Ever’s Maitreyi Ramakrishnan will star in The Netherfield Girls, a fresh and funny contemporary adaptation of Pride & Prejudice (think Easy A or 10 Things I Hate About You). pic.twitter.com/yvIpHDlSNZ — Netflix (@netflix) June 2, 2021