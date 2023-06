Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati!

Una della coppie più amate dalla Gen Z si è detta addio ed il modo in cui lo abbiamo scoperto ha lasciato tutti senza parole. Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati, ma la notizia è uscita perché è apparso sui social il video del cantante dei Maneskin mentre bacia un’altra ragazza.

La fine della storia tra Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri:

Quella che pensavamo essere una coppia solida si è dissolta senza lasciare spazio a dubbi. Sì perché lo ha annunciato proprio il cantante della band romana. Una spiegazione dovuta, proprio come conseguenza alla diffusione del suddetto video.

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci ormai da qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento” ha dichiarato Damiano.

Tutto è iniziato quest’oggi, 8 giugno, in seguito alla diffusione del filmato girato in una discoteca, in qui si vede il frontman dei Maneskin di spalle, mentre bacia una misteriosa ragazza dai capelli biondi che pare corrispondere alla modella Martina Taglienti.

Ma non è finita qui perché esiste anche una foto in cui Damiano è insieme alla stessa ragazza, oltre alla bassista Victoria De Angelis.

La storia tra il cantante è Giorgia era venuta allo scoperto solo due anni fa, dopo oltre quattro anni di frequentazione.

Da allora fino ad oggi i due giovani non si erano mai lasciati e in quest’arco di tempo hanno dimostrato grande complicità in tante occasioni, ma soprattutto in quegli ideali che li accomuna.

La modella, almeno per ora, non ha commentato le dichiarazioni del leader dei Maneskin.