Non ho mai 2: Netflix ha diffuso il trailer della seconda stagione (VIDEO)

Qualche giorno fa vi avevamo parlato del nuovo progetto di Maitreyi Ramakrishnan, la protagonista di Non ho mai. Oggi Netflix ha diffuso il trailer ufficiale dei nuovi episodi presto sulla piattaforma. L’appuntamento da segnare in agenda è per il prossimo 15 luglio (guarda le prime immagini qui). Ecco qualche dettaglio

Già i primi secondo del trailer di Non ho mai 2 ci fanno sorridere. Rivediamo le tre amiche insieme decise a godersi al massimo l’ultimo anno di liceo. La nostra nerd preferita riuscirà a fidanzarsi con “un americano”? E se la ragazza non sa decidersi l’alternativa è averli entrambi? Prevediamo un bel triangolo amoroso in arrivo. Ritroviamo poi la severa ma dolce mamma di Devi che con il suo sarcasmo ci ha conquistati. Come affronterò poi l’arrivo di una seconda ragazza indiana che le farà perdere l’originalità nella scuola? Ci sono poi le due amiche di sempre alle prese con nuovi amori e problemi adolescenziali da affrontare.

Devi, nel finale della prima stagione, ha baciato Ben proprio quando Paxton grazie alla sorella aveva deciso di provare a uscire con lei non solo in amicizia. Forse troppo tardi o forse ci potrebbero essere nuove svolte e improvvisi colpi di scena. Sicuramente il motivo portante ovvero l’elaborazione del lutto per il padre ha avuto una conclusione anche molto commovente. La seconda stagione è quindi presumibile tratterà di nuovo un tema importante affiancandolo come momenti comici. Un mix vincente per la prima stagione.

Vi consigliamo di recuperare Non ho mai su Netflix o riguardare la prima stagione in attesa dei nuovi episodi!

Ecco il traile di Non ho mai 2 in arrivo a Luglio su Netflix: