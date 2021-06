Non ho mai 2: Netflix svela la data di uscita e nuove immagini!

Qualche giorno fa vi avevamo parlato del nuovo progetto di Maitreyi Ramakrishnan, la protagonista di Non ho mai. Oggi Netflix ha diffuso la data di uscita della seconda stagione della serie Netflix. L’appuntamento da segnare in agenda è per il prossimo 15 luglio. Ecco intanto qualche immagine per e dettaglio

Il cast originale tornerà e ci saranno ovviamente nuovi arrivi. Riflettendo su un possibile seguito ci siamo detti che sarebbe interessante vedere come proseguono le vicende amorose sia di Devi che delle amiche. Vorremmo ritrovare leggerezza ma anche riflessioni su temi importanti e delicati.

Devi, nel finale della prima stagione, ha baciato Ben proprio quando Paxton grazie alla sorella aveva deciso di provare a uscire con lei non solo in amicizia. Forse troppo tardi o forse ci potrebbero essere nuove svolte e improvvisi colpi di scena. Sicuramente il motivo portante ovvero l’elaborazione del lutto per il padre ha avuto una conclusione anche molto commovente. La seconda stagione è quindi presumibile tratterà un nuovo tema che non vediamo l’ora di scoprire.

Ecco l’annuncio con cui Netflix ha diffuso la notizia della data di uscita di Non ho mai 2:

Stessa gang. Nuovi arrivi. Sempre e comunque Devi.

La stagione 2 di NON HO MAI… arriva il 15 luglio. pic.twitter.com/xBjDlcOXaf — Netflix Italia (@NetflixIT) June 10, 2021

Alcune immagini dei nuovi episodi:

Crediti: ISABELLA B. VOSMIKOVA/NETFLIX Ph. Credit: ISABELLA B. VOSMIKOVA/NETFLIX Crediti: ISABELLA B. VOSMIKOVA/NETFLIX Ph. ISABELLA B. VOSMIKOVA/NETFLIX Crediti: ISABELLA B. VOSMIKOVA/NETFLIX Crediti ISABELLA B. VOSMIKOVA/NETFLIX Credit: ISABELLA B. VOSMIKOVA/NETFLIX Ph. ISABELLA B. VOSMIKOVA/NETFLIX