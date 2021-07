Non ho mai 2 arriva da domani su Netflix. Dove eravamo rimasti?

Da domani arriveranno su Netflix i nuovi episodi di Non ho mai (guarda il trailer qui). Devi (Maitreyi Ramakrishnan) tornerà con tante nuove avventure e disavventure ad affrontare l’ultimo anno di liceo. Ecco dove eravamo rimasti con la sua storia

Nell’ultimo episodio della prima stagione di Non ho mai Devi insieme alla madre e alla cugina ha dato l’ultimo addio al padre gettando le sue ceneri sulla spiaggia di Malibu. Il tema dell’elaborazione del lutto ha rappresentato il motivo portante della stagione perciò questo gesto rappresenta un punto di arrivo. La madre ha quindi deciso di tornare alle proprie radici in India. Devi si trasferirà davvero? La madre, vedova molto giovane, rimarrà sola o proverà ad aprirsi con qualcuno?

Nel corso degli episodi Devi cerca di trovare un ragazzo americano cercando di andare contro lo stereotipo che una nerd indiana non può piacere a nessuno. Nel finale Ben la aiuta a raggiungere la spiaggia e tra i due ci sarà un bacio. La loro amicizia sta per trasformarsi in qualcos’altro? Non dimentichiamo poi che Paxton, il ragazzo irraggiungibile che Devi desidera da sempre, sembra aver iniziato a notarla. Il sogno romantico di Devi si realizzerà?

Non dimentichiamo poi che le amiche di Devi sono ancora vergini e pronte a crescere in quel senso. Da una parte Fabiola che ha trovato il coraggio di fare coming out e ora cerca di godersi la sua storia. Dall’altra Eleonor che insegue il sogno di diventare attrice. Ci saranno poi nuovi personaggi in arrivo.

Per scoprire come proseguiranno tutte queste storia non perdetevi Non ho mai 2, da domani su Netflix.