Valentino Bisegna di Matt & Bise sta per diventare padre

Valentino Bisegna del duo di Youtube Matt & Bise sta per diventare padre. A dare l’annuncio è stato proprio Valentino che ha pubblicato una foto su Instagram in cui dà un bacio al pancino della sua ragazza, Sara di Sturco.

La foto è accompagnata da questa didascalia: “Il sogno di una vita. Diventeremo genitori Ebbene si, avete visto bene, ed è tutto vero, quando mi si chiedeva “ cosa desideri di più al mondo? ” la mia risposta era sempre “ diventare papà “ ed ora il mio più grande desiderio si sta avverando, con la persona che amo, siamo giovani , forse anche un po’ folli, ma siamo pronti ad affrontare l’avventura più grande che la vita ti possa dare e l’affronteremo con tutto l’amore che può esistere Siamo tanto felici e spero lo siate anche voi che mi avete accompagnato in questi ultimi anni della mia vita… essì fra un po’ di mesi diventerò Papà Bise”.

La coppia non sembra affatto spaventata dall’affrontare una responsabilità simile nonostante sia molto giovane, Valentino ha infatti 28 anni mentre Sara ne ha 24.

Chi sono Matt & Bise: ecco la loro biografia

(Matteo Pelusi, 1993 & Valentino Bisegna, 1993), noti come il duo di youtuber più amati in Italia, sono specializzati in video divertenti e sfide. I loro contenuti sul canale YouTube registrano più di 250 milioni di visualizzazioni. Con ben 3 milioni di follower su Instagram e 2 milioni di fan su Facebook Matt & Bise non solo sono popolari nel mondo di Internet ma hanno partecipato a svariati programmi TV sulle reti Mediaset, Rai e Sky.

Alle spalle, i due youtuber hanno anche dei libri! I titoli sono Fuori dal web, Come sopravvivere a New York e Una mamma per nemica! Matt & Bise, i due youtuber che la redazione di Ginger Generation aveva intervistato in questa occasione, sono apparsi inoltre in un videoclip musicale di Fabio Rovazzi, Tutto molto interessante.