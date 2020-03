Noa Planas pubblica il suo primo singolo: NOANSIA

Noa Planas, protagonista della seconda edizione de Il Collegio, ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo della musica.

Come già anticipato su Webboh, tra pochi giorni la giovane influencer rilascerà infatti il suo singolo intitolato NOANSIA. La canzone sarà pubblicata il prossimo 27 marzo ed è già disponibile per il pre save. Tra poco più di una settimana sarà invece sicuramente trasmessa dalle radio più importanti e sarà possibile scaricarla e ascoltarla sulle maggiori piattaforme di digital streaming e download.

Chi è Noa Planas? Conosciamola meglio

Noa Planas ha oggi 19 anni e vive a Gabicce Mare (nella provincia di Pesaro e Urbino). Nella sua presentazione per il docu-reality, come ricorderete, ha affermato che nella sua testa, così come nella sua stanza, c’è sempre un grande “casino”. Il padre di Noa, cubano, ha definito la figlia come una ragazza “sognatrice, che vive in una bolla, come Peter Pan!” mentre la madre ci ha svelato che Noa è corteggiatissima e ha un sacco di pretendenti.

Noi di Ginger, abbiamo avuto modo d’incontrarla in occasione del compleanno di Matteo Altieri di House of Talent. Noa ci è sembrata una ragazza molto più concreta e con la testa sulle spalle. Ecco cosa ci aveva raccontato riguardo al suo futuro:

Nel mio futuro vedo tanti viaggi! Spero inoltre di lavorare in un ambito legato al mondo del musical. Da grande mi piacerebbe tanto fare l’attrice di musical, mi piace tantissimo ballare, cantare e recitare!

A quanto pare, dunque, quello di diventare una cantante era già nei piani della ragazza ed ora sembra stia finalmente per realizzarsi. Con il suo primo singolo, Noa invita a mettere da parte l’ansia e smettere di nascondersi per mostrare a tutti il proprio segreto. In questo caso, il suo sogno.