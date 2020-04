Nicole Rossi ha scritto il suo libro mentre era ne Il Collegio?

Si intitola Isolament(e)o il primo libro di Nicole Rossi, tra i personaggi più popolari del momento soprattutto per i giovanissimi. Il libro uscirà il 14 aprile per De Agostini.

Il pubblico televisivo l’ha conosciuta come studentessa de Il Collegio 3. E l’ha ritrovata nell’Estremo Oriente, ogni martedì sera su Rai 2, grazie al reality Pechino Express, in coppia con un’altra ex collegiale e sua amica: Jennifer Poni.

Nicole Rossi ha deciso di raccontarsi in un volume che è un diario personale in cui ha raccolto pensieri, riflessioni, poesie, disegni. Ribelle come tante adolescenti sanno essere, la Rossi collegiale è stata una vera e propria testa calda, proiettata nell’epoca incandescente del 1968. Proprio il reality le ha cambiato la vita facendone emergere la forte personalità.

Cosa l’ha spinta a scrivere questo libro e da cosa è stata ispirata? Un indizio arriva proprio dalle repliche de Il Collegio 3, in onda su Rai Gulp, e anche dal titolo del libro. Durante una lezione di pittura all’aperto, Nicole decide di usare la camicia della sua divisa per pulirsi le mani. Come lei anche altri studenti si macchiano i vestiti e una volta rientrata al Collegio la attende una bella ramanzina.

L’isolamento di Nicole durante il docu-reality

Così, il preside la condanna all’isolamento. Le prime ore non sono così male per Nicole Rossi che afferma di essere affascinata da quel posto dal look un po’ horror, con quelle foto antiche distribuite qua e là e quel silenzio proprio della solitudine. Lei, del resto, ritiene che stare soli, ogni tanto, faccia bene per pensare. Dopo una notte passata da sola, Nicole è costretta a ricredersi e a sperare che il preside la faccia tornare dai suoi compagni. Quando la sorvegliante va infine a riprenderla, Nicole ha impresso su un grande foglio proprio questa scritta: “Isolament(e)o“.

Purtroppo per lei, al cancello del Collegio, il dirigente scolastico la attende con le valigie e ha intenzione di espellerla. L’alternativa è promettere di sottostare a tutte le regole del Collegio, perché al prossimo errore andrà via. Nicole Rossi lo promette, specificando, che si atterrà alle leggi della scuola, ma non per questo si farà mettere i piedi in testa.