Nicole Rossi e Jennifer Poni commentano la vittoria a Pechino Express

La finale dell’ottava stagione di Pechino Express, andata in onda ieri sera, è stata all’insegna del K-pop. E le vincitrici, le due Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni, sono state tra i concorrenti quelle che hanno saputo rappresentare meglio lo spirito di questo genere musicale, ormai tra i più ascoltati al mondo.

Perché lì a Seul, dove è stata disputata la corsa conclusiva che le ha viste arrivare al Parco Olimpico per prime, i finalisti hanno inseguito le orme di PSY, dei BTS e delle Blackpink. E questo sfidandosi a colpi di mosse da fantino e di ardite coreografie.

A fare da guida nella Seul notturna, pervasa dalla cultura in cui il K-pop nasce e si sviluppa, abbiamo trovato un esperto dello stile di vita coreano, lo youtuber Seul Mafia.

Questi i commenti delle Collegiali dopo Pechino Express:

“Sono cresciuta così tanto in questo viaggio. Ed è strano perché è qualcosa che ti cambia dentro, vedi il mondo con occhi diversi. Volevo fare un ringraziamento speciale a mia zia, che è venuta a mancare quest’estate. Lei mi ha insegnato a viaggiare, mi ha fatto girare l’Italia fin da piccola. A te dedico questo viaggio, indipendentemente dal finale, forse non lo avrei apprezzato allo stesso modo senza pensarti. Grazie a te ho apprezzato l’Oriente”, sono le parole di Jennifer Poni.

“Non puoi raggiungere i desideri se non ti ricordi da dove provieni. Occhi gonfi e nessuna parola. Grazie Pechino. Grazie Enzo Miccio per aver fatto una gara incredibile all’insegna del cambiamento. Grazie Carolina Gianuzzi per essere la splendida persona che hai dimostrato di essere. Grazie Jennifer, senza di te non sarebbe esistito nessun Pechino. Grazie alle magnifiche persone che hanno lavorato dietro questa enorme macchina che è Pechino“, è il commento di Nicole Rossi.