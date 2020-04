I Green Day hanno scritto sei nuove canzoni in quarantena

Billie Joe Armstrong, leader dei Green Day, in auto isolamento per l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, ha annunciato di aver già scritto sei nuove canzoni inedite per il gruppo e di aver intenzione di continuare a collaborare con Butch Walker, produttore del loro ultimo lavoro, Father Of All ….Ecco l’annuncio dell’artista:

“Avevo tutte queste melodie in testa, quindi ho scritto, tipo, sei canzoni da quando tutto questo è iniziato. Non so quando potrò stare insieme a Mike Dirnt e Tré Cool, ma ho detto loro di assicurarsi di restare in quarantena per ora. Spero lungo la strada che possiamo tornare in studio con il produttore di Father Of All … Butch Walker”.

Il cantante dei Green Day ha anche ammesso di sentirsi spaesato per la lontananza dei suoi due figli Joey, 25 anni, e Jakob, 21 anni, anche loro musicisti, che in questo momento si trovano in Europa. Si sono dovuti tenere lontani dalla loro madre Adrienne e dal loro papà per precauzione.

“Mi sento abbastanza perso in tutto questo. Penso che molte persone stiano cercando di fare la cosa giusta e di stare con la famiglia e gli amici il più possibile. È stato difficile, perché all’inizio non sono stato in grado di vedere [i miei due figli] Joey o Jakob mentre erano in tournée in Europa. Abbiamo dovuto tenerci a distanza, e siamo stati solo io e [sua moglie] Adrienne. Quando hai quella separazione, ti rendi conto che diamo per scontato alcune delle cose che contano di più per noi”, ha aggiunto Billie.

Welcome to another No Fun Mondays, but on a Sunday (Easter edition). This is one of my all time favorite songs by the legendary San Francisco band The Avengers .. I give you “Corpus Christi” https://youtu.be/Nh7ZtB6wFoY Pubblicato da Green Day su Domenica 12 aprile 2020