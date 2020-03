Nicolai di Amici 19 furioso con gli altri ragazzi, cos’è successo

Nicolai, ballerino di Amici 19, continua ad isolarsi dagli altri ragazzi in gara che vivono con lui nella stessa casetta. Oggi, dopo essersi allontanato dal gruppo, gli allievi parlano alle sue spalle e quando lui lo scopre va su tutte le furie.

I ragazzi sono in cortile a consumare una gustosa colazione offerta dalla produzione, a un certo punto Nicolai si allontana per mangiare da solo in casetta. Jacopo critica questo suo comportamento commentando anche il suo litigio avvenuto in puntata con Timor Steffens. Non ha nulla da dire su di lui come ballerino ma non lo apprezza dal punto di vista umano.

Nicolai sente questi commenti, e anche senza riuscire a capirne le parole esatte, comincia a parlare tra sé e sé definendo gli altri ragazzi di Amici delle persone false. Dice anche di essere una persona umile ma che deve necessariamente difendersi.

Quando però gli viene mostrato un filmato in cui ascolta nel dettaglio i loro discorsi, il ballerino finisce col litigare aspramente prima con Jacopo e poi con Valentin. E, ovviamente, la discussione si sposta sull’avversario Javier. Nicolai, infatti, proprio non ha digerito il fatto di essere stato messo in punizione come lui.

Nicolai rinfaccia a Javier il suo passato

Il ballerino ritiene che Timor Steffens abbia “perdonato” troppo facilmente il cubano dopo quel brutto episodio in cui aveva parlato male di tutto il programma.

Javier prova a difendersi e dice a Nicolai: “Tu non c’eri!”, perché in merito all’episodio avvenuto durante il pomeridiano, il ballerino ucraino non era ancora stato ammesso nella scuola.

C’è da dire che il ragazzo ad Amici 19 ha tirato fuori gli artigli più di una volta ma ha dimostrato un comportamento molto rispettoso con i professionisti della scuola e anche con i fan che lo apprezzano per le sue indiscutibili doti artistiche.