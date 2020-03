Get Back: la Disney distribuirà il documentario di Peter Jackson sui Beatles

Ve ne avevamo parlato parecchio tempo fa, ma ora è ufficiale. Get Back, il documentario sui Beatles diretto da Peter Jackson, sta per arrivare grazie alla Disney che lo distribuirà. Data da segnare sul calendario il 4 settembre prossimo, almeno per le sale americane. Non abbiamo ancora una data per l’Italia ma siamo certi che non tarderà ad arrivare.

Get Back mostrerà delle sequenze inedite della registrazione di Let It Be, l’ultimo album della band, oltre a una versione restaurata dell’iconico concerto sul letto della Apple Records. Un lavoro in cui Peter Jackson ha selezionato e restaurato personalmente, insieme al suo team, i filmati d’epoca. Molti di questi sono tratti da un precedente documentario, uscito proprio in occasione dell’ultimo album della band: Let It Be – Un giorno con i Beatles.

Nasce così Get Back: un’esperienza immersiva per scoprire e riscoprire quella che senza dubbio è stata la più grande band della musica contemporanea.

Ascolta Let It Be:

Queste le parole di Peter Jackson:

Lavorare a questo progetto è stata una gioiosa scoperta. Ho avuto il privilegio di essere come una mosca sul muro mentre la più grande band di tutti i tempi lavorava, suonava e creava capolavori. Sono entusiasta che Disney si sia fatta avanti come nostro distributore. Non potrebbe esserci di meglio per far vedere il nostro film al maggior numero di persone possibile.

Paul McCartney ha commentato invece:

Sono davvero felice che Peter si sia immerso nei nostri archivi per realizzare un film che mostri la verità sui Beatles quando registravano insieme. Viene trasmessa l’amicizia e l’amore tra di noi e mi ricorda dei bellissimi e folli momenti passati insieme.

E Ringo Starr ha affermato:

Sono davvero entusiasta per questo film. Peter è eccezionale ed è stato veramente fantastico guardare tutti quei filmati. C’erano ore e ore di immagini mentre ridevamo e suonavamo. C’era molta allegria e credo che Peter la trasmetterà. Penso che in questa versione ci sarà molta più pace e amore, rispecchiando come eravamo veramente.

A Get Back hanno partecipato attivamente anche Yoko Ono e Olivia Harrison, le mogli dei due Beatles scomparsi: John e George. Una versione completamente restaurata del film originale Let It Be – Un giorno con i Beatles sarà resa disponibile successivamente.

Insomma la prova che nonostante gli anni i Beatles sono ancora nel cuore di tutti. Ne sono la prova l’ultimo successo dei Pinguini Tattici Nucleari e il film Yesterday.