Riverdale 4: KJ Apa rilascia qualche anticipazione sul finale!

La quarta stagione di Riverdale diventa sempre più avvincente (guarda il promo del prossimo episodio qui). Tra morti apparenti, malattie, baci inaspettati e dramma la trama è sempre più contorta. Da domani il pubblico italiano avrà la possibilità di iniziarla grazie a Infinity che trasmetterà un episodio a settimana. Intanto, KJ Apa ha dato qualche anticipazione sul finale! Ecco qualche dettaglio in più

KJ Apa, ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, ha condiviso con il pubblico qualche piccola anticipazione. Posso dirvi che sarà certamente pazzesco, ha detto l’attore di Riverdale come riporta JustJared. Le story-line diventeranno un po’ più cattive. Questo è interessante per la prossima stagione perchè ci permette di poter arrivare ovunque. L’unico piccolo spoiler che posso darvi è che il ballo di fine anno non sarà classico o normale. Penso che sorprenderà molto il pubblico. L’attore ha poi parlato della sua passione per i vinili cambiando abilmente discorso.

Nell’episodio della scorsa settimana Archie e Betty sono stati protagonisti di alcuni momenti molto romantici. Che fosse finzione o realtà il bacio e i messaggi successivi hanno dato grandi speranze ai fan del barchie. Staremo a vedere come proseguirà questa intensa e folle stagione della serie basata sugli Archie Comics. Vi ricordiamo che ogni venerà negli Stati Uniti è in onda anche lo spin-off ovvero Katy Keene con protagonista Lucy Hale.

Ecco l’intervista in cui KJ Apa parla del finale di Riverdale 4:

KJ Apa Teases "Wicked" Surprises After Riverdale Graduation

Watch this video on YouTube