Francesco Bertoli: Mc Donald’s da oggi disponibile in digitale

Da oggi, venerdì 13 marzo, è disponibile in tutti gli store digitali Mc Donald’s, il nuovo singolo di Francesco Bertoli. Forte dell’esperienza ad Amici 19, dove ha affinato il canto e le sue doti da performer e ha conquistato il cuore del pubblico, il 27 marzo uscirà il disco di debutto di Francesco Bertoli Carpe Diem. L’album è già disponibile per il preorder .

Questa la tracklist dell’album: Carpe Diem, Mc Donald’s, Buio Pesto, La Mia Città, Eri Una Festa, Roxanne, Ognuno Per Sé, Geloso, Ballo Come Celentano, Io Che Amo Solo Te.

Milanese classe 1996, amatissimo sui social (106k su Instagram), Francesco Bertoli ha fatto della sua passione per la musica, e per il canto in particolare, la sua ragione di vita. La musica infatti ha fatto parte della vita di Francesco già dall’età di 6 anni quando ha iniziato a studiare canto, studio al quale ha poi affiancato quello del pianoforte e la passione da autodidatta per il Beatbox.

Durante la sua adolescenza Bertoli ha fatto esperienza con diverse band approcciandosi a differenti generi musicali, dal Rock al Soul, dal Blues al R&B, sempre in lingua inglese. Tra queste band anche i Jarvis con cui vince nel 2015 il premio MTV New Generation Award.

Nel 2018 inizia un percorso da solista lavorando a diversi brani inediti in italiano, progetto questo che si concretizzerà quest’anno con la pubblicazione del suo album per Avarello Music Srl/Virgin Records (Universal Music Italia).