BTS: la reazione alla loro prima nomination ai Grammy Awards (VIDEO)

Congratulazioni di cuore ai BTS, che ieri, 24 novembre, si sono presi l’ennesima soddisfazione di carriera. Per la prima volta in assoluto, infatti, la band k-pop si è portata a casa una nomination ai Grammy Awards!





La reazione dei BTS alla loro prima nomination ai Grammy Awards 2021

Nella lunghissima lista delle nominationn ai Grammy Awards 2021 infatti c’è spazio anche per i ragazzi. La band sudcoreana ha infatti ottenuto la nomination per Best Duo/Group Pop Performance grazie a Dynamite. Il primo singolo estratto dal loro nuovo disco Be condivide la categoria con Un dia di J Balvin e Dua Lipa, Intentions di Justin Bieber e Quavo, Rain on me di Lady Gaga e Ariana Grande e Exile di Taylor Swift e Bon Iver.

Ovviamente, i ragazzi sono rimasti entusiasti quando hanno scoperto la notizia. V, Jungkook, Jimin e Rm hanno registrato per l’occasione la loro reazione in tempo reale!





Qui sotto trovate il video della reazione dei BTS alla loro prima candidatura ai Grammys!

I BTS, per il resto, sono purtroppo rimasti fuori da tutte le categorie più importanti, fra cui quelle per Song e Record of the year e per Album of the year.

I Grammy 2021, come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, hanno generato infinite polemiche. The Weeknd, rimasto letteralmente a bocca asciutta, ha infatti scatenato un enorme polverone contro l’Academy, accusata di essere corrotta. Fra i critici della lista delle nomination 2021 troviamo anche artisti del calibro di Justin Bieber e Nicki Minaj, che si sono lamentati del trattamento via social.

Never forget the Grammys didn’t give me my best new artist award when I had 7 songs simultaneously charting on billboard & bigger first week than any female rapper in the last decade- went on to inspire a generation. They gave it to the white man Bon Iver. #PinkFriday — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) November 24, 2020

I BTS, tutto sommato, possono dirsi più che soddisfatti! O no?